تنها راه عبور از شرایط خشکسالی و کاهش ۴۰ درصدی بارندگی، رعایت راهکارهای مصرف بهینه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ راهکار عبور از شرایط بحران آب مدیریت و مصرف بهینه است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگیها نسبت به سال گذشته، خشکسالی و کاهش منابع آبی، تنها راه عبور از این شرایط را مدیریت و مصرف بهینه دانست.
سعید سرآبادانی با توجه به محدودیتهای تامین آب شرب از جمله شهرهای اراک و ساوه از شهروندان خواست نسبت مصرف بهینه در منزل مسکونی و محل کار اقدام کنند.
او استفاده از لوازم کاهنده فشار، نصب سایبان بر َروی کولر، خودداری از آبیاری باغچه و حیات و کاهش زمان استحمام را راهکارهای مدیریت و کاهش مصرف آب دانست و گفت: هر دقیقه کاهش استحمام ۲۰ لیتر در کاهش مصرف تاثیر دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان هم وضعیت سدهای استان را شکننده و بحرانی عنوان کرد و گفت: هم اکنون حجم ذخیره آب دو سدبزرگ استان به کمترین حجم آن در سالهای گذشته رسیده به طوری که سد کمال صالح با ظرفیت ۹۵ میلیون متر مکعب ۲ و هفت دهم میلیون متر مکعب و سد الغدیر ساوه با ۲۷۷ میلیون متر مکعب ظرفیت حدود چهار و ۹ دهم میلیون متر مکعب آب حجم قابل برنامه ریزی پشت سد است.
حسین اسدی با توجه به شرایط نامطلوب سدهای از شهروندان خواست تا با صرفهجویی و مدیریت مصرف به سلامت از این بحران و تنش عبور کنیم.