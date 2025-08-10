به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در مجمع انتخاباتی رییس هیات وزنه برداری خراسان شمالی، احسان شعبانی با کسب ۱۴ رای، برای چهار سال به ریاست هیات وزنه برداری استان انتخاب شد.

شعبانی پیش از این نیز به صورت سرپرست، سکاندار این هیات بود. وی سوابقی چون ریاست هیات و قهرمانی قویترین مردان کشور را در کارنامه ورزشی خود دارد.

وحید ربیعی دبیرکل فدراسیون وزنه برداری کشور در این مجمع گفت: با توجه به ظرفیت ها و چهره های مستعد وزنه برداری خراسان شمالی، فدراسیون نگاه ویژه ای به این استان خواهد داشت. درباره لوازم و تجهیزات مورد نیاز خراسان شمالی در کنار رئیس و اعضای هیات وزنه برداری خواهیم بود و اهتمام ویژه و تعامل بین استان و فدراسیون تا رسیدن به تراز استان های برتر این رشته تلاش می کنیم.