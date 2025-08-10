به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: این شهرستان با سطح زیر کشت ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار رتبه دوم استان را از نظر سطح زیر کشت دارد و با برنامه‌ ریزی و توجه بیشتر، ظرفیت بالایی برای افزایش تولید این محصول در منطقه ترشیز وجود دارد.

کاظم قربان‌ پور افزود: متوسط عملکرد باغات انگور کاشمر ۱۵ تن در هکتار است اما به دلیل خشکسالی و کاهش ۵۰ درصدی برداشت، پیش‌ بینی می‌ شود امسال حدود ۵۱ هزار تن انگور برداشت شود که از این مقدار ۸ هزار و ۹۲۵ تن به کشمش تبدیل خواهد شد.

قربان‌ پور با اشاره به مشکلات این بخش گفت: افزایش قیمت نهاده‌ ها، قطعی برق چاه‌ های آب کشاورزی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و نوسانات قیمتی از جمله چالش‌ های مهم باغداران است.

وی ارقام پیکامی، عسکری، یاقوتی، رزقی، ریش‌ بابا، لعل و صاحبی را مهم‌ ترین گونه‌ های کشت‌ شده در منطقه دانست و افزود: ۳۰ درصد انگور تولیدی شهرستان برای تازه‌ خوری و تولید محصولاتی مانند آبغوره و شیره انگور مصرف می‌ شود و بخش عمده آن پس از تبدیل به کشمش به کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، هند، روسیه و حتی اروپا صادر می‌ شود.