رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد: یکی از نیاز‌های اصلی استان، راه‌اندازی یک مسیر منظم و کارآمد برای حمل محصولات کشاورزی به کشور‌های هدف صادراتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی‌اصغر بیگی گفت: در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل یخچالی، در فصل برداشت محصولات کشاورزی با افزایش شدید قیمت حمل مواجه می‌شویم که این مسئله عملاً صادرات را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بندر خشک یزد تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خوبی در این بخش انجام شده، اما متأسفانه آن‌طور که باید از این ظرفیت استفاده نشده است. ما نتوانسته‌ایم این مجموعه را به‌درستی معرفی کنیم و آن‌گونه که شایسته است از آن بهره‌برداری داشته باشیم.

بیگی افزود: پیشنهاد می‌کنم فضا و امکانات بندر خشک در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا از نزدیک با ظرفیت‌های آن آشنا شوند. صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در محل حضور یابند، جلسات ارائه برگزار کنند و امکانات را ببینند، این اقدام می‌تواند به جلب اعتماد و اطمینان آنها کمک کند.

وی همچنین با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: بندر خشک یزد ظرفیت بزرگی برای تبدیل شدن به یک هاب صادراتی دارد، اما نیازمند حمایت، بازاریابی و ایجاد مشوق‌های جذاب برای تولیدکنندگان و تجار است. باید کاری کنیم که فعال اقتصادی احساس کند حضور در این مجموعه برای او مزیت دارد؛ چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات.