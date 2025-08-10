به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر اعلام کرد: تاکنون در سطح ۱۰ هزار هکتار از مزارع برنج بهشهر با علف‌های هرز مبارزه شده است.

سمیه حسنی به آمار سازمان خواربار کشاورزی (FAO) در مورد تأثیرات عوامل خسارت‌زای گیاهی اشاره کرد و اذعان داشت: بر اساس آمار این سازمان آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در صورتی که به موقع و به درستی کنترل نشوند، می‌توانند به طور متوسط ۳۵ تا ۴۰ درصد خسارات اقتصادی به محصولات کشاورزی وارد کنند.

سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر تاکید کرد: انتخاب روش مناسب مبارزه (مکانیکی، شیمیایی) به نوع علف‌های هرز، نوع زراعت و شرایط محیطی بستگی دارد. برای انتخاب بهترین روش و زمان مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در شهرستان بهشهر، توصیه می‌شود کشاورزان شالیکار با کارشناسان جهاد کشاورزی یا مراکز خدمات کشاورزی مشورت کنند.