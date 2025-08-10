به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام قاسمی، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی، اعلام کرد: استاندارد ISO ۳۶۳۲-۱ زعفران_ویژگی‌ها و ISO ۱۰۰۳ زنجبیل خشک_ ویژگی‌ها از سوی ایران به سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) پیشنهاد شد و با مشارکت کشور‌های عضو، در دستور کار کمیته فنی ایزو قرار گرفت.

قاسمی با اشاره به اهمیت زعفران به‌عنوان یک کالای غیرنفتی راهبردی(استراتژیک) گفت: پیشنهاد بازنگری این استاندارد با هدف افزودن درجه‌بندی ممتاز به انواع زعفران، به کمیته فنی ایزو TC ۳۴/SC۷ (ادویه و چاشنی) ارائه شد و پس از تدوین، با اجماع نظر ۱۸ کشور عضو فعال از جمله هند، آلمان، فرانسه، چین، روسیه و اسپانیا در سال ۲۰۲۵ تصویب و منتشر شد.

وی افزود: استاندارد بین‌المللی زنجبیل خشک_ویژگی‌ها نیز با بازنگری و راهبری جمهوری اسلامی ایران در همین کمیته فنی به تصویب رسید و انتشار یافت.

انتشار این استاندارد‌ها به‌ویژه در حوزه زعفران، گامی مهم در توسعه صادرات، جلوگیری از تقلب، تحقق تجارت عادلانه، رعایت حقوق مصرف‌کننده و معرفی زعفران باکیفیت ایران در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود.