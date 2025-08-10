پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جدید ، مهر متفاوتی را در نظام تعلیم و تربیت رقم خواهیم زد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی آذرکیش در همایش و کارگاه تحول در فرایند یاددهی و یادگیری گفت: تحول در فرایند یاددهی و یادگیری، نیازمند فهم و همافزایی تمامی ارکان نظام تعلیم و تربیت است.
به گفته وی تحول در آموزش و یادگیری فرایندی پویا و مستمر است که باید با نیازهای روز جامعه و فناوریهای نوین همگام شود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: این سند نقشه راهی برای بهروزرسانی روشهای آموزشی است که بر روشهای فعال، گروهی و خلاقانه تأکید دارد و معلمان را به عنوان الگویی موثر در این مسیر معرفی میکند.
وی با بیان اینکه توسعه فردی و حرفهای، سفری مادامالعمر است که باید در همه سطوح نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این راستا طرحهای درسپژوهی، درسکاوی و شبکه ملی یادگیری معلمان از ابزارهای مهمی است که برای تقویت همکاریهای گروهی و بهبود مستمر آموزش اجرا میشود.
آذرکیش افزود: فرایند آموزش زمانی موفق است که فرد بداند، بخواهد و بتواند و بر این اساس، ما باید زمینههای لازم برای تحقق این سه اصل را در مدارس فراهم کنیم تا دانشآموزان در محیطی پویا، خلاق و متناسب با نیازهای عصر دیجیتال رشد کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد محیطهای یادگیری متنوع، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ساماندهی فضاهای آموزشی و استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر حل مسئله، از مهمترین مؤلفههای تحول در نظام آموزش و پرورش است، گفت: با همراهی و تلاش همه عوامل در سال تحصیلی جدید، مهر متفاوتی را در نظام تعلیم و تربیت رقم خواهیم زد.