

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مجید پارسا در همایش و کارگاه آموزشی تحول در فرایند یاددهی و یادگیری، گفت: تحول در فرایند یاددهی و یادگیری، اولویت اصلی دولت و آموزش‌وپرورش است.

به گفته این مقام مسئول همایش‌های سنتی گاهی برای معلمان و مدیران آورده عملی نداشت، اما جلسات کارگاهی با تعامل، پرسش و پاسخ و دیالوگ، اثربخشی بیشتری دارد و ما در تهران تمام ظرفیت خود را برای این رویکرد به کار گرفته ایم.

وی با بیان اینکه تحول در فرایند یاددهی و یادگیری فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود بلکه بخش نرم‌افزاری آموزش را نیز شامل می‌شود، گفت: مدرسه صرفاً کلاس درس و محتوای کتاب‌های درسی نیست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با بیان اینکه تحول در برنامه درسی ضروری است و این برنامه درسی شامل همه ارکان مدرسه است، نه فقط کتاب‌های درسی، گفت: در شهر تهران پایلوت تحول برنامه درسی از پایه اول ابتدایی آغاز شده و بسته‌های یادگیری جدید در چند مدرسه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های مدرسه تراز، گفت: امکان ندارد از تحول در فرایند یاددهی و یادگیری صحبت کنیم ولی از تحول در مدرسه و مدیریت مدرسه حرفی نزنیم. اجتماعات یادگیری و طرح شمیم نیز در این مسیر قرار دارند.

پارسا افزود: بدون استفاده از فناوری‌های نوین نمی‌توان تحول را در آموزش و پرورش محقق کرد.

وی به معلمان و مدیران حاضر در کارگاه گفت: شما سفیران تحول در فرایند یاددهی و یادگیری هستید و حضور مؤثر و فعال شما در این دوره‌های آموزشی، انتقال دغدغه دولت و آموزش و پرورش به سطح مدارس را ممکن می‌سازد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تلاش همگانی، گام‌های موثری در تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش تهران برداشته شود.