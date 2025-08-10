مهندس افشین صندوقدار به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز راهبری پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی جهادانشگاهی منصوب شد.

در بخشی از حکم آمده است:

انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق، هم‌فکری و بکارگیری جهادگران متعهد و متخصص و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همیاری دولت و نهاد‌های علمی و پژوهشی کشور تمام مساعی خویش را در جهت ارتقاء فعالیت‌ها و اهداف مصرح در اساسنامه مرکز بکار گیرید.

گفتنی است، این عضو هیات علمی جهاددانشگاهی با مدرک فناوری اطلاعات و اقتصاد سنجی از دانشگاه UITM کشور لهستان و دانشجوی دکتری هوش مصنوعی، سابقه معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد البرز (تربیت معلم سابق)، سابقه ریاست ﻣﺮکز اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠمی ﺟﻬﺎدداﻧشگاهی و ﻣﻌﺎونت اﻣﻮر ﺷﻬﺮ ﻗﺮآن و فناوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮآﻧی دانشگاﻫﯿﺎن کشور و مدیریت سامانه‌های معاونت آموزش و کارآفرینی را در کارنامه خود دارد.