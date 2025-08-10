به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دارت بازان دعوت شده، مقام آوران مسابقات رنکینگ جهانی دارت جام صفوی هستند که مهر سال گذشته در اردبیل برگزار شد.

فستیوال جهانی بوداپست آبان امسال در مجارستان برگزار خواهد شد و طبق اعلام فدراسیون جهانی دارت، در بخش آقایان دو نفر، در بخش بانوان دو نفر، در بخش پسران هشت نفر و در بخش دختران ۱۶ نفر از ایران به این مسابقات دعوت شده‌اند، که همه این ورزشکاران بر اساس حضور در مسابقات آزاد رنکینگ جهانی جام صفوی و ورود در فهرست رتبه بندی دارت بازان فدراسیون جهانی دارت، به این مهم دست یافته‌اند.