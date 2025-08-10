به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی لرستان در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به نقش محوری اصحاب رسانه در تبیین حقایق نظام، اظهار کرد: جنگ امروز جهان، جنگ حق و باطل است؛ جنگ کفر و اسلام و نبرد ظالم و مظلوم. در این نبرد، استکبار جهانی با تمام قوا برای تسلط بر جهان می‌کوشد.

به گفته سردار یحیی الهی بخش عظیمی از این نبرد در جبهه رسانه‌ای و عملیات روانی رقم می‌خورد که خبرنگاران متعهد با قلم خود به روشنگری می‌پردازند.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر نقش بی‌بدیل خبرنگاران در هشت سال دفاع مقدس افزود: اگر حضور پررنگ شما اصحاب قلم در کنار رزمندگان نبود، امروز این خاطرات حماسه‌ساز در سینه‌ها محبوس می‌ماند. شما باایمان راسخ و توکل به خدا، بدون سلاح اما با سلاح قلم، حقانیت دفاع مقدس را برای نسل‌های آینده به تصویر کشیدید.

سردار الهی با تحلیل جنگ اخیر صهیونیست‌ها علیه ایران به سه عامل کلیدی پیروزی اشاره کرد: نخست رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری که با درایت بی‌نظیر خود بلافاصله جایگزین‌های شهدا را معرفی نمودند. دوم قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح و سوم حمایت بی‌چشمداشت مردم بود که خبرنگاران این وحدت را به جهانیان نشان دادند.

وی با اشاره به تهاجم رسانه‌ای دشمنان خاطرنشان کرد: امروز استکبار با سرمایه‌گذاری کلان در فضای مجازی و رسانه‌ای می‌کوشد جای حق و باطل را عوض کند، اما قلم روشنگر شما خبرنگاران همچون سنگری محکم در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.