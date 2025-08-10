رهاسازی بچه ماهیان کپور دریایی در رودخانه روستایی خشت سر شهرستان محمودآباد انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر، رهاسازی بچه ماهی کپور دریایی تکثیر شده در مرکز بازسازی ذخائر ژنتیکی شهید رجائی ساری؛ با حضور مقامات استانی، شهرستانی و مسئولان شیلاتی در رودخانه خشت سر محمودآباد به اجرا درآمد.
سرپرست اداره کل شیلات استان مازندران گفت: این اقدام نقش بسزایی در تقویت ذخایر ژنتیکی و افزایش جمعیت ماهی کپور دریایی در دریای خزر دارد.
نیما حسینزاده افزود: بیش از ۱۵ میلیون قطعه ماهی کپور دریایی با کیفیت، تکثیر و امسال در رودخانههای استان رهاسازی میشوند.
وی تصریح کرد: مشارکت جامعه صیادی در رهاسازی بچه ماهیان تکثیری؛ نشان دهنده درک بالای این جامعه فهیم بوده و بیانگر احساس مسئولیت صیادان نسبت به باز سازی ذخائر آبزیان دریای خزر است.
مدیرعامل اتحادیه صیادی پره استان هم گفت: ۱۰ خودروی نیسان حامل بچه ماهیهای کپور دریایی از مرکز شهید رجایی استان ساری به محل رهاسازی در محدوده پره محمدرسولالله خشتسر، از توابع بخش مرکزی شهرستان محمودآباد منتقل و رها سازی شدند.
نوایی افزود: هدف این برنامه تقویت ذخایر ژنتیکی و افزایش جمعیت ماهی کپور دریایی در دریای خزر است. این اقدام علاوه بر حفاظت از گونههای بومی، به بهبود وضعیت صید و رونق اقتصادی منطقه کمک میکند. این پروژه نمایانگر همکاری مؤثر میان نهادهای دولتی، محلی و بخش خصوصی برای حفظ منابع آبزی دریا و تقویت اقتصاد منطقه است.
حسنی و گزارشی از رهاسازی بچه ماهیان کپور: