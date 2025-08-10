وفاق ملی در جنگ تحمیلی، ثمره آگاهی رسانه و همدلی مردم

فرمانده سپاه نینوا در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: جنگ برای ما یک آزمون کلی بود و مردم ما از این آزمون سربلند بیرون آمدند. چون دشمنان ما خواستند به واسطه مردم به نظام ضربه بزنند اما هوشیاری مردم ما باعث شد همه نقشه های دشمنان نقش بر آب بشود.