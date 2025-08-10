کاهش دما و استقرار الگوی گرم تابستانه در استان مرکزی تقریبا تا پایان هفته تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون ادارهکل هواشناسی استان مرکزی وضعیت هوا را این گونه توصیف کرد: بررسیها نشان دهنده تقویت جریانات شرقی در نواحی مرکزی کشور و استان تا فردا دوشنبه است که زمینه انتقال ذرات معلق گردوخاک را فراهم میکند.
بر این اساس، خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله حاشیه تالاب میقان دور از انتظار نیست.
بررسی آخرین نقشهها از تداوم استقرار الگوی گرم تابستانه در کشور حکایت دارد.
هوای گرم تابستانه تقریبا تا پایان هفته در استان ماندگار است، اما نسبت به روزهای گذشته، مقداری از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.