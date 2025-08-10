پخش زنده
امروز: -
هر خبری که به تصویر و صدا میرسد، حاصل ساعتها تلاش و همدلی گروهی است که از پشت صحنه تا قاب تلویزیون، برای روایت حقیقت کنار هم ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روز خبرنگار، یادآور مقام والای قلمهایی است که با صداقت و تعهد با روایت گری در مسیر اطلاع رسانی و تبیین حقیقت گام برمیدارند.
خبرنگار، تنها راوی رویدادها نیست، بلکه دیدهبان جامعه، وجدان بیدار افکار عمومی و پل ارتباطی مردم و حاکمیت است؛ نقشی که اگر با التزام به حقیقت، صداقت حرفهای، و دغدغهمندی اجتماعی همراه شود، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت و صیانت از حقوق عامه باشد.
گزارشی که در ادامه میبینید، روایت تلاش جمعی از خبرنگاران، سردبیران، تصویربرداران و گویندگان خبر است؛ کسانی که پشت هر تصویر و هر جمله، روزها و شبهای بسیاری را با عشق به مردم سپری کردهاند.