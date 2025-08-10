خراسان جنوبی در مسیر توسعه پایدار و تثبیت جایگاه خود در بخش صنعت و معدن قرار دارد و همکاری نزدیک بین دولت و مجلس عامل اصلی این روند مثبت بوده است.

خراسان جنوبی در مسیر توسعه و تثبیت صنایع و پروژه‌های شاخص

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در مورد راه‌اندازی ستاد سنگ در استان استانداری و حوزه اقتصادی استان آمادگی کامل دارند.

هاشمی در خصوص ارتباط و پیگیری با سرمایه‌گذاری در حوزه معدن سنگ توسط استان قدس رضوی قول پیگیری و برگزاری جلسه در این مورد را داد.

وی استفاده از محصولات و تولیدات واحد‌های مختلف در استان توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی را خواستار شد.

هاشمی گفت: در ۸ ماه گذشته تاکنون یک واحد تولیدی در استان تعطیل نشده و تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی راکد نیز راه‌اندازی شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مختلف مجلس از این فرصت برای پیگیری مسائل و مشکلات استان توسط مدیران و دستگاه‌های اجرایی از طریق نمایندگان استان شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری دولت و بخش خصوصی یکی از اقدامات بسیار ارزشمند در استان است که تاکنون خدمات خوبی در این زمینه انجام داده است.

نصیری گفت: ما باید به سربازان جنگ اقتصادی کمک کنیم تا حرفه‌های اقتصادی فعال شود و زمینه توسعه و رونق فراهم شود.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی از تلاش‌ها و خدمات استانداری در خصوص پیگیری مسائل مختلف و راه‌اندازی مجدد برخی از واحد‌های تولیدی در استان تقدیر کرد.

اسحاقی گفت: تعداد ۶۸ واحد تولیدی تعطیلی به چرخه تولید در یک سال گذشته درآمده است.

وی حفظ وضعیت موجود، افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی و احیای واحد‌های راکد را از مهم‌ترین برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: ما باید ابتدا داشته‌های خودمان را حفظ و تولیدات ما در استان باید دارای کیفیت باشند تا دستگاه‌های اجرایی و مردم از خارج از استان خرید نکنند.