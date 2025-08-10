به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به گفته کارشناسان، اگر هر خانواده فقط ۱۰ درصد از مصرف برق روزانه خود را کاهش دهد، می‌توان از بخش زیادی از خاموشی‌های احتمالی جلوگیری کرد.

در کنار مردم، ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان هم با اقداماتی ساده به مدیریت مصرف برق کمک می‌کنند.

وقتی برق می‌رود، تنها خاموشی نیست که اتفاق می‌افتد. بیمارستان‌ها به تهویه نیاز دارند، کودکان به خنکای کولر، و کارخانجات به نیروی برق برای چرخیدن چرخ تولید. حالا بیش از هر زمان دیگر، صرفه‌جویی یک وظیفه ملی است.