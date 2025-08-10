به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جنگ رسانه‌ای نقش مهمی در مدیریت افکارعمومی ایفا می‌کند. این مطلب را امام جمعه مهاباد درآیین تجلیل ازخبرنگاران شهرستان اعلام کرد و گفت: امروزه جنگ رسانه‌ای به یکی از ابزار‌های اصلی قدرت‌های جهانی برای جهت‌دهی به افکار عمومی و مدیریت تحولات بین‌المللی تبدیل شده است.

ماموستا عبدالسلام امامی افزود: قلم یک خبرنگار مساوی با یک لشکر است بویژه در جنگ‌های امروز، این جنگ ۱۲ روزه اخیر که بعد رسانه‌ای اش بسیار مهم بود اینکه توانسته قضیه غزه را به قضیه‌ای جهانی تبدیل کند بسیارمهم بود. قضیه دو میلیون نفر رابه قضیه ۸ تا ۹ میلیون نفر تبدیل کند همان بحث رسانه هست.

فرماندار ویژه مهاباد هم، بیان حقیقت‌ها و خدمات نظام، اعتماد سازی و حفظ آرامش در جامعه وپیگیری مطالبات مردم را از رسالت‌های مهم خبرنگاران عنوان کرد.

محمدصادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد اضافه کرد: شرایط فعلی بعد از جنگ ۱۲ روزه به ما می‌گوید که باید هوشیار‌تر باشیم. آرامش در شهر حاکم باشد. زمانیکه شهروندان عزیز زندگی روزانه خود را با امنیت سپری کنند معلوم میشود که امنیت وجود دارد..

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر هم برنقش مهم خبرنگاران در انعکاس مسایل و مشکلات مردم، معرفی ظرفیت‌های شهرستان درحوزه‌های مختلف و امیدآفرینی در جامعه تاکید کردند.

در این مراسم خبرنگاران هم دغدغه‌های کاری خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

درپایان این مراسم، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مهاباد تجلیل شد.