وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن طرح حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (۸، ۹ و ۱۰) تا پایان شهریور خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب تأمین منابع برای کالابرگ الکترونیک انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طبق قانون بودجه و پیگیری مشترک دولت و مجلس، حذف یارانه این سه دهک بالا در دستور کار قرار دارد و اطلاعات مشمولان نیز به‌روز شده است.

به گفته وی، پیش از قطع یارانه، هر فرد مشمول با اعلام رسمی از دلایل این تصمیم مطلع می‌شود و در صورت اعتراض، شکایت آن‌ها بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به حساسیت این اصلاح پرداخت‌ها تاکید کرد: اجرای این تصمیم نیازمند موافقت نهایی دولت است و فرآیند رسیدگی و تصمیم‌گیری کمی پیچیده خواهد بود.

میدری ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده نظر مثبت دولت جلب شود تا امکان آغاز اجرای طرح حذف سه دهک بالا از فهرست یارانه بگیران، در شهریور فراهم شود.