از غروب شنبه ۱۸ مردادماه، خیابان اربعین در گرگان رنگ و بوی دیگری گرفت. موکب «دلدادگان حسینی» همچون چراغی روشن در دل این خیابان برپا شد؛ چراغی که مسیر دل‌ها را به سوی کربلا نشان می‌دهد، حتی اگر پا‌ها نتوانسته باشند این مسیر را بپیمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اینجا، هوای عاشقی موج می‌زند. عطر چای داغ و نذری‌های ساده، با صدای نوحه و مداحی در هم می‌آمیزد و دل‌ها را به لرزه می‌اندازد. برای بسیاری، این موکب فرصتی است برای آرام گرفتن در میان شلوغی روزمره و سپردن اشک‌های دلتنگی به آستان ارباب.

آنهایی که امسال از قافله‌ی پیاده‌روی اربعین جا مانده‌اند، با قدم گذاشتن به این خیابان، خود را در صف زائران حسینی احساس می‌کنند.

در گوشه‌ای از موکب، هنرمندانی نشسته‌اند که با رنگ و قلم، کلمات و نغمه‌ها، پیام مکتب عاشورا را به زبان هنر بیان می‌کنند؛ از تابلو‌های خوشنویسی گرفته تا نقاشی‌هایی که چهره‌ی علمدار و پرچم سرخ حسین (ع) را زنده می‌کنند.

برخی خانواده‌ها با کودکانشان آمده‌اند؛ کودکانی که در میان پرچم‌ها و نوای یا حسین، اولین خاطره‌های عاشورایی‌شان شکل می‌گیرد.

موکب دلدادگان حسینی تا پنجشنبه ۲۳ مرداد، هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲، با آغوش باز پذیرای زائران دلتنگ حسینی است.