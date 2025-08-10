بر اثر واژگونی خودروی زائران اربعین در محور امیدیه – ماهشهر یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت:این سانحه رانندگی حوالی ساعت ۱۵:۴۷ دقیقه امروز یک شنبه (۱۹ مرداد) در کیلومتر ۱۰ محور امیدیه به ماهشهر رخ داد که منجر به واژگونی یک دستگاه خودروی پراید حامل زائران اربعین گردید.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این سانحه، یک مرد ۴۷ ساله و دو خانم ۱۰ و ۴۷ ساله مصدوم شدند و یکی از خانم ۵۳ ساله در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: با دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به سرعت به محل اعزام شدند. سه نفر از مصدومان جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام رضا (ع) امیدیه منتقل شدند و پیکر فرد فوت‌شده نیز به بیمارستان نفت امیدیه انتقال یافت.

دکتر احمدی بلوطکی ضمن ابراز همدردی با خانواده این عزیز از دست‌رفته گفت: از عموم مردم درخواست می‌شود در ایام پر تردد اربعین، با رعایت کامل اصول ایمنی و توجه به توصیه‌های راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری نمایند.

وی اظهار کرد : از آغاز عملیات خدمت رسانی اورژانس ١١۵ خوزستان در ایام اربعین تا کنون ۵ فقره تصادف رخ داده است که منجر به آسیب دیدن ۱۳ نفر آقا و ۱۰ نفر خانم و فوت یک نفر خانم شده است.