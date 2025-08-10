پخش زنده
عاشقان زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام در روزهای باقیمانده تا اربعین حسینی با گامهایی خستگی ناپذیر و قلبهایی پر از شور و عشق، به سوی حرم یار طی طریق میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ اربعین جلوگاه دلدادگی به سید و سالار شهیدان عالم، حضرت ابا عبدالحسین علیه اسلام است.
عاشقان حسینی درروزهای منتهی به اربعین، درمسیر دلدادگی قدم برمی دارند و گام به گام مسیر نجف به کربلا را طی میکنند تا خود را به بین الحرمین برسانند.
اما گرمای عشق حسین، گرمای سوزان هوا در کربلا را برای دلدادگانش بی اثر میکند.
خبرنگار اعزامی صدا و سیمای گیلان دقایقی قبل گزارشی از حال و هوای زایران در مسیر نجف به کربلا در روزهای منتهی به اربعین ارسال کرده است.