به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار نفر در پیاده‌روی جاماندگان اربعین اراک شرکت کنند.

سرپرست فرمانداری اراک آمادگی با بیان این خبر، گفت: مقدمات لازم برای برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در اراک اندیشیده شده است.

عبدالرضا حاج علی بیگی بابیان اینکه پیاده روی جاماندگان اربعین از ساعت هفت صبح روز پنجشنبه ور روز اربعین از میدان فراهان به سمت امازاده محمد عابد در مشهد میقان برگزار می‌شود، افزود: پیش بینی شده بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کنند.

او گفت: برای تسهیل حضور زائران در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی تمهیداتی اندیشیده شده و مسیر میدان فراهان به سمت مشهد میقان و امامزاده محمد عابد (ع) تردد خودرویی نخواهیم داشت و در لاین رفت فقط تردد اتوبوس‌هایی که مردم را به سمت امامزاده جابجا می‌کنند، امکان پذیر است.

سرپرست فرمانداری اراک افزود: شهروندان می‌توانند از مسیر‌های جایگزین مسیر روستای ابراهیم آباد، سهل اباد، ده نمک و داودآباد استفاده کنند، همچنین از مسیر جاده خنداب، کمیجان و فراهان تردد کنند چرا که آزاد راه هم در آن روز مسدود است و تردید صورت نمیگیرد.

حاج علی بیگی گفت: روستا‌های حاشیه آزادراه مشکلی برای تردد به سمت اراک وجود ندارد و مسیر‌هایی برای ورود به اراک هم از سمت مرزیجران و هم سمت میدان تره بار پیش بینی شده و می‌توانند وارد شهر اراک شدند.

او از مردم خواست در مسیر تردد زائران که امکان عبور خودرویی وجود ندارد، تمهیدات لازم را داشته باشند و با توجه به وجود زیرگذر ایمن سازی لازم برای تسهیل زائران انجام شده است.

حاج علی بیگی افزود: در طول مسیر پیاده روی ۷۰ موکب نیز به زائران خدمت رسانی می‌کنند.