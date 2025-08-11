پیاده‌روی اربعین به یاد شهید سه‌ساله

جمعی از زائران اربعین حسینی، با یاد و نام زهرای سه ساله این شهید کوچک، قدم در مسیر نجف تا کربلا گذاشته‌اند و در بین الحرمین به یاد او طواف عاشقی می‌کنند.