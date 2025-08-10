پخش زنده
معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا با تأکید بر ضرورت توسعه مردمی انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف، از آغاز طرح ملی آموزش ۱۰ هزار نیروی متخصص برای تحقق اهداف برنامه هفتم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ امیر دودابی نژاد معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا درحاشیه امضای تفاهم نامه تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص در حوزه نیروگاههای خورشیدی خانگی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف برق گفت: موضوع ناترازی برق و انرژی در کشور، تجربه روزانه همه ماست و سالهاست که با آن مواجهیم. بخشی از این مشکل به کمتوجهی به دو مقوله توسعه تجدیدپذیرها و بهینهسازی مصرف برمیگردد که اکنون باید با مدیریت شرایط و حرکت به سمت امنیت پایدار انرژی، اصلاح شود.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی ایجاد حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید برق در افق برنامه هفتم پیشبینی شده است که در کنار مدیریت مصرف، مستلزم کنترل رشد مصرف در سالهای آینده است. تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری و همچنین تأمین انرژی اولیه است، در حالی که کشور در تأمین گاز نیز با محدودیت مواجه است.
به گفته او، به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه، پیشبینی ایجاد ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی خواهد داشت. ظرفیت تجدیدپذیر کشور از ۱۲۰۰ مگاوات در سال گذشته به ۱۸۰۰ مگاوات رسیده که رشدی ۵۰ درصدی را نشان میدهد. با این حال، زنجیره تأمین موجود برای چند برابر شدن این ظرفیت پاسخگو نیست و نیاز جدی به نیروی انسانی متخصص احساس میشود.
این مقام مسئول بیان کرد: پروژههای بزرگ مقیاس انرژی کشور عمدتاً سرمایهبَر بودهاند، اما امروز برای تحقق اهداف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باید به سمت پروژههای کاربرمحور و مردمی حرکت کنیم؛ پروژههایی که شامل مولدهای پراکنده تجدیدپذیر در محل مصرف، از منازل مسکونی تا کارگاههای صنعتی و چاههای کشاورزی، میشود. این رویکرد هماکنون بهعنوان یکی از اولویتهای مهم وزارت نیرو در مصوبه شورای اقتصاد و تأیید مقام معظم رهبری لحاظ شده است.
معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا ادامه داد: بهینهسازی مصرف انرژی نیز بهعنوان یک راهکار مهم در برنامه هفتم دیده شده که نیاز به سرمایهگذاری و ارز بسیار کمتری دارد و میتواند با استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی انجام شود.
دودابی نژآد با بیان اینکه هماکنون ۵۰۰۰ مگاوات پروژه تجدیدپذیر در کشور آغاز شده است، افزود: گلوگاه اصلی این پروژهها تأمین نیروی انسانی ماهر است. به همین منظور، با همکاری سازمان آموزش فنیوحرفهای، کارگاههای آموزشی تخصصی تجهیز شده و هدفگذاری آموزش ۱۰ هزار نفر در سال نخست انجام شده است.
معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا گفت: برای نشان دادن جدیت در این کار، بدون برگزاری تشریفات و حتی پیش از تأمین کامل منابع مالی، نخستین تجهیزات آموزشی در هفته گذشته نصب و فعالیت آموزشی آغاز شد. جلسه امروز نیز بهعنوان آیین آغاز رسمی این اقدام و امضای تفاهمنامه همکاری برگزار شد.