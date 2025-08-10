\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062f\u0648 \u0648 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633\u060c \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u062e\u0634 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06f2\u06f6 \u0648 \u06f2\u06f7 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u06f2\u06f9 \u0648 \u06f3\u06f0 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u067e \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.