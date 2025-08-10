به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بازارچه مشاغل خانگی با حضور بیش از ۲۰ غرفه تا ششم شهریور، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در بلوار شهید دستغیب (بین دستغیب یک و سه) مشهد میزبان مردم است.

این بازارچه با هدف حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک، کارآفرینی زنان خانه‌ دار و معرفی محصولات بومی و محلی برپا شده و فرصتی مناسب برای آشنایی شهروندان با ظرفیت‌ های مشاغل خانگی در مشهد فراهم کرده است.

در غرفه‌ های این بازارچه، انواع محصولات از جمله مواد غذایی خانگی، صنایع دستی، پوشاک سنتی، زیورآلات دست‌ ساز، محصولات تزئینی، گیاهان آپارتمانی و لوازم کاربردی منزل عرضه می‌ شود.