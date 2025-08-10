به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۷:۴۵ امروز یکشنبه ۱۹ مرداد مقابل شمس آذر قزوین در ورزشگاه شهدای شهر قدس در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این بازی یک بر صفر به سود شاگردان امید روانخواه در تیم امید به پایان رسید.

علی خطیر و محمدرحمان سالاری اعضای هیئت رئیسه، امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال و سمیه دهقانیان رئیس دپارتمان جوانان از میهمانان ویژه این بازی بودند.