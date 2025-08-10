پخش زنده
مشکل انتقال اسناد شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف پس از هجده سال رفع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان خوسف گفت: با پیگیریهای انجام شده، پس از گذشت ۱۸ سال موضوع انتقال اسناد تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف نهایی و با همکاری اداره راه و شهرسازی، مبلغ بدهی باقیمانده با حداقل ممکن تعیین شده است.
قلی زاده با اشاره به اهمیت این مرحله، افزود: از اعضای تعاونی درخواست میشود ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت بدهی اعلامشده اقدام کنند.
وی گفت: در صورت پرداخت نشدن در مهلت مقرر، ارزیابی و کارشناسی جدید انجام خواهد شد که بهطور قطع با افزایش مبلغ همراه خواهد بود.
فرماندار خوسف تأکید کرد: این فرصت محدود، آخرین مرحله برای بهره مندی از شرایط ویژه تسویه است و پس از آن، هیچگونه عذر یا تأخیری پذیرفته نخواهد شد.
اعضای تعاونی شهید مطهری میتوانند با مراجعه به مراجع ذیربط، نسبت به تعیین و پرداخت بدهی خود اقدام کنند.