به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کاشت برنج خشکه کاری به معنای کشت برنج در شرایط کم آبی و بدون غرقاب کردن زمین است. در این روش، بذرها به طور مستقیم در زمین خشک کاشته می شوند و به جای وابستگی به آب زیاد، از رطوبت موجود در خاک و بارش باران بهره برداری می شود.