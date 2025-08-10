مدیر کل دفتر توسعه فناوری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: کارگاه‌های آموزشی تخصصی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مجموعه ساتبا، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و کیفیت بالای پروژه‌های خورشیدی شده‌اند.

اکبر شعبانی کیا مدیر کل دفتر توسعه فناوری سازمان انرژی های تجدیدپذیر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ گفت: پیشرفت فناوری‌های نوین، انرژی خورشیدی به صورت جدی در سبد انرژی جهان قرار گرفته و کشور ما نیز با پتانسیل بسیار بالای تابش خورشید، این منبع را به عنوان محور اصلی تامین انرژی آینده خود انتخاب کرده است.

وی افرود: برای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه انرژی خورشیدی، لازم است در زمینه‌های مختلف از جمله شناخت منابع خورشیدی، توسعه فناوری و آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر فعالیت گسترده‌ای صورت گیرد.

مدیر کل دفتر توسعه فناوری سازمان انرژی های تجدیدپذیر افزود: در همین راستا، طرح ملی «تجهیز کارگاه‌های آموزشی تخصصی» با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مجموعه سات راه‌اندازی شده است. هدف این طرح، تربیت نیروی انسانی توانمند برای اجرای پروژه‌های خورشیدی، از طراحی و ساخت نیروگاه‌ها تا بهره‌برداری از آنها است.

وی گفت: این کارگاه‌ها با استفاده از ظرفیت مراکز مختلف کشور به صورت هدفمند برگزار می‌شوند و بر اساس استاندارد‌های شغلی تدوین شده، نیرو‌های آموزش دیده در پروژه‌های در حال اجرا به کار گرفته می‌شوند. طرح در حال حاضر در تهران آغاز شده، اما برنامه‌ریزی شده تا در سایر استان‌ها نیز اجرا شود تا با تربیت نیروی انسانی ماهر، کیفیت اجرای پروژه‌ها تضمین شده و سرعت نصب و بهره‌برداری پنل‌های خورشیدی در سراسر کشور افزایش یابد.

مدیر کل دفتر توسعه فناوری سازمان انرژی های تجدیدپذیر در پایان گفت: با تحقق این هدف، ضمن اشتغال‌زایی گسترده برای نیرو‌های فارغ‌التحصیل، کشور به سمت تامین برق پایدار و توسعه پایدار در حوزه انرژی خورشیدی گام برمی‌دارد.