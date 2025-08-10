سخنگوی دولت اعلام کرد: موضوع حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور، امروز یکشنبه در نشست هیئت دولت به تصویب رسید.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «فاطمه مهاجرانی» امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در حاشیه نشست هیئت دولت، در جمع خبرنگاران افزود: به این ترتیب، تومان و قِران واحد پول ملی خواهد شد. البته روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدتی از دو واحد پول استفاده خواهد شد.

سخنگوی دولت همچنین با تبریک روز خبرنگار، ادامه داد: خبرنگاران را پیام‌آوران بیداری و پرسشگری و امید هستند و لذا یاد و نام همه شهدا به ویژه شهدای خبرنگار بالاخص شهدای خبرنگار در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی می‌دارم.

مهاجرانی اظهار داشت: در جلسه امروز هیئت دولت گزارشی از حضور رئیس‌جمهور در پاکستان ارایه شد، این سفر از حیث تشریفات و محتوا، سفر پرباری بود و ۱۲ سند همکاری امضا شد.

وی گفت: تفویض اختیارات به استانداران در جلسه امروز هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین وزیر امور خارجه درباره کانال زنگزور توضیحاتی ارایه کردند و گفتند که اگرچه این موضوع مهمی است، اما همچنان که پیش از این نیز اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران به حفظ تمامیت ارضی کشور‌های همسایه و بر هم نخوردن نقشه منطقه از یک سو و از سوی دیگر صلح و ثبات منطقه اعتبار قائل است.

سخنگوی دولت افزود: چنانچه استانداران نسبت به تعطیلی استان‌ها تصمیم‌گیری کنند با توجه به شرایط ناترازی آب، برق و انرژی و پیشنهاد بخش خصوصی، این تعطیلات به شنبه موکول خواهد شد.

وی با اشاره به کمبود هفت هزار اتوبوس در کشور و برخی تصادفات اخیر که در اثر فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی اتفاق افتاده است، ادامه داد: علاوه بر ۱۴۰۰ دستگاه تولید داخل، واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس به تصویب رسید.