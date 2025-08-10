به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه امروز (١٩ مردادماه) هیئت دولت در خصوص سفر معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات ما فردا با آژانس، در خصوص چارچوب جدید همکاری، برگزار خواهد شد. پیش‌تر توضیح داده‌ام که معاون آقای گروسی فردا به تهران می‌آید. هیچ برنامه بازرسی باز وجود ندارد. ما هنوز به توافقی بر سر چارچوب جدید نرسیده‌ایم و تا زمانی که به این چارچوب جدید نرسیم، همکاری‌ها آغاز نخواهد شد. این چارچوب جدید حتماً بر مبنای قانون مجلس محترم شورای اسلامی صورت خواهد گرفت.

اروپایی‌ها دیگر از نظر ما مشارکت‌کننده در برجام محسوب نمی‌شوند

وزی امور خارجه در خصوص دور بعدی مذاکرات با اروپا نیز گفت: تماس‌های ما با طرف مقابل ادامه دارد و بحث‌ها همچنان مطرح است. موضوع ما کماکان روشن است؛ از نظر ما، «اسنپ‌بک» موضوعیت ندارد و اروپا نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. اروپایی‌ها با توجه به مواضعی که اتخاذ کرده‌اند، اصولاً دیگر از نظر ما مشارکت‌کننده در برجام محسوب نمی‌شوند. البته بحث‌های فنی و حقوقی در این خصوص وجود دارد که همکاران من در تماس با آنها هستند.

وی در رابطه با دور بعدی مذاکره با آمریکا نیز گفت: دور بعدی مذاکرات فعلاً تنظیم نشده و هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. مذاکره غیرمستقیم هم تاکنون قطعی نشده و من هیچ کشوری را در این زمینه تأیید نمی‌کنم.

از صلح میان ارمنستان و آذربایجان استقبال می‌کنیم

عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص توافق آذربایجان و ارمنستان نیز گفت: در خصوص روابط با ارمنستان و آذربایجان نیز باید گفت که ما مکرراً با آنها گفت‌و‌گو داشته‌ایم. فردا وزیر خارجه ارمنستان با من تماس تلفنی خواهد داشت. آقای پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، نیز تماس خواهد گرفت و روز سه‌شنبه قرار است معاون وزیر خارجه ارمنستان به تهران بیاید. ما در مشورت‌های مستمر با طرفین هستیم. موضع ما در خصوص زنگزور و مباحث مطرح‌شده کاملاً روشن است؛ ما از هرگونه صلح میان ارمنستان و آذربایجان استقبال می‌کنیم و پیش‌تر نیز آمادگی خود را برای همکاری و کمک به روند صلح میان دو کشور اعلام کرده‌ایم.

وی افزود: در خصوص منطقه نیز مواضع ما شفاف است؛ ما خواهان حفظ حاکمیت کامل همه کشور‌های منطقه بر سرزمین‌های خود هستیم و از تمامیت ارضی همه کشور‌های منطقه دفاع می‌کنیم. همچنین از مرز‌های بین‌المللی دفاع کرده و هرگونه تغییر در آنها را نمی‌پذیریم. آنچه که در بیانیه مشترک دو کشور ارمنستان و آذربایجان آمده، این سه اصل را در بر دارد: احترام به حاکمیت کشور‌های منطقه، احترام به تمامیت ارضی آنها و مخالفت با هرگونه تغییر مرز. این موارد دقیقاً در راستای مواضع جمهوری اسلامی ایران است.

هرگونه حضور خارجی در منطقه می‌تواند تبعات منفی داشته باشد

عراقچی تاکید کرد: موضوع کریدور دیگر کاملاً کنار گذاشته شده است و بحث بر سر یک جاده ترانزیتی است که تحت حاکمیت و صلاحیت قضایی ارمنستان، در خاک این کشور کشیده خواهد شد. اجرای این پروژه بر عهده شرکتی است که، طبق آنچه گفته شده، یک شرکت آمریکایی–ارمنی خواهد بود که در ارمنستان ثبت شده و تحت قوانین این کشور فعالیت می‌کند. البته همان‌طور که در بیانیه وزارت امور خارجه آمده، هرگونه حضور خارجی در منطقه، به هر شکل که باشد، می‌تواند تبعات منفی برای صلح و ثبات منطقه داشته باشد. این موضوع را همواره با طرف‌های آذربایجانی و ارمنی مطرح کرده‌ایم و بر آن تأکید خواهیم داشت. ما از نزدیک تحولات را رصد می‌کنیم. تاکنون مواضع اصولی ما رعایت شده است، اما حضور احتمالی شرکت آمریکایی موجب نگرانی است و در این خصوص به رایزنی‌های خود ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه گفت: ایران نسبت به هرگونه حضور خارجی در منطقه هشدار داده و تأکید کرده که چنین اقدامی می‌تواند صلح و ثبات را تهدید کند. حضور احتمالی یک شرکت آمریکایی در این پروژه باعث نگرانی ایران است و این موضوع با طرفین در میان گذاشته شده و تحولات از نزدیک پیگیری می‌شود.

اشغال غزه و جابه‌جایی مردم غزه را نمی‌پذیریم

عراقچی در خصوص اشغال کامل غزه نیز گفت: در خصوص واکنش ایران به اشغال کامل، باید گفت که دیشب یا دیروز وزارت امور خارجه بیانیه‌ای در این خصوص صادر کرد. موضع ما کاملاً روشن است؛ ما هرگونه اشغال غزه و هرگونه جابه‌جایی مردم غزه را نمی‌پذیریم و محکوم می‌کنیم. همچنین جنایاتی که هر روز در آن‌جا رخ می‌دهد محکوم است. دیروز ۲۲ کشور اسلامی نیز بیانیه مشترکی در همین خصوص صادر کردند. به نظر من، تا این لحظه مواضع کشور‌های اسلامی و کشور‌های عربی در این زمینه بسیار خوب بوده است.