لاستیکهای فرسوده در مناطق مختلف شهرستان لنگرود با همکاری مرکز بهداشت و شهرداری و با هدف از بین بردن کانونهای رشد و تکثیر این حشره ناقل جمع آوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در پی بازدید میدانی کارشناسان سلامت محیط و پیگیریهای انجام شده از سوی مرکز بهداشت لنگرود، لاستیکهای فرسوده در نقاط مختلف سطح این شهر با مشارکت نیروهای خدمات شهری شهرداری لنگرود و با هدف مقابله با پشه آئدس جمع آوری شدند.
لاستیکهای فرسوده به دلیل قابلیت نگه داری آب باران و ایجاد محیط مناسب برای تخمگذاری پشه آئدس، بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای رشد و تکثیر این حشره ناقل بیماری محسوب میشوند.
کارشناسان سلامت محیط تأکید کردند: پشه آئدس از ناقلان اصلی بیماریهای خطرناک همچون تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا است و پیشگیری از گسترش آن، به اقدامات منظم دستگاههای مرتبط و همکاری مستمر شهروندان با دستگاههای اجرایی و بهداشتی نیاز دارد.
مرکز بهداشت شهرستان لنگرود از شهروندان خواست با رعایت اصول بهداشت محیط ، تخلیه آبهای راکد، پوشاندن مخازن آب و جلوگیری از انباشت وسایل غیرقابل استفاده که میتوانند محل تجمع آب شوند، در پیشگیری از ایجاد کانونهای رشد پشه آئدس مشارکت فعال داشته باشند.