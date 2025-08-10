به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز شهری برای ارتقای خدمات رسانی به مشترکان و پایداری شبکه، جریان گاز برخی مناطق شهر رشت در بلوار شهدای گمنام، کوچه استقلال و کوچه هجدهم، از ساعت ۹ تا ۱۹ فردا دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ قطع خواهد شد.

این شرکت اعلام کرد: مشترکان این مناطق از دستکاری تجهیزات گازرسانی هنگام قطعی گاز خودداری کنند.