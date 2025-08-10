لزوم همافزایی و اجرای برنامههای پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد
فرماندار چایپاره بر لزوم همافزایی و اجرای برنامههای پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چایپاره به ریاست اقلیمیان فرماندار و با حضور حجت الاسلام کریم پور امام جمعه محترم و اعضای شهرستانی شورای هماهنگی جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
رضا اقلیمیان فرماندار ضمن تقدیر از اقدامات کمیتههای تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: آموزش زیربنای پیشگیری است بنابراین باید با تهیه و تدوین برنامههای آموزشی نسبت به آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم از جمله مدارس و خانوادهها سیاست گذاریهای لازم صورت گیرد.
فرماندار چایپاره در این جلسه بر لزوم همافزایی و اجرای برنامههای پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد تأکید کرد.
وی افزود: مقابله با معضل اعتیاد نیازمند همکاری مستمر و هدفمند تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط است.
اقلیمیان اعتیاد را یکی از مهمترین تهدیدات اجتماعی شهرستان دانست و بر اهمیت اجرای طرحهای آگاهسازی بهویژه در میان جوانان تأکید کرد.
وی بیان کرد: تهدیدات حوزه مواد مخدر بهسرعت در حال تغییر هستند و ما نیز باید با رویکردهای خلاقانه و برنامهریزی مؤثر، در مسیر کاهش آسیبهای ناشی از این معضل گام برداریم.
فرماندار و رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چایپاره با اشاره به کشف انواع مواد مخدر از انواع مختلف و دستگیری چندین نفر در این رابطه و توقیف چندین دستگاه خودرو، دستگیری توزیع کنندگان خرد، عزم شهرستان را در مقابله و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر بسیار جدی دانست و خواستار شناسائی نقاط آسیب دیده و در معرض خطر روستائی و شهری به منظور بهبودی افراد و جلوگیری از گسترش آن؛ آموزش به افراد و اقشار مختلف جامعه نسبت به مضرات و عواقب ناشی از اعتیاد که نقش مهمی در پیشگیری از گرایش به موادمخدر دارد، شدند.
وی در ادامه گفت: کمیتههای تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر گامی موثر در راستای کاهش مسائل و مشکلات موجود در این حوزه خواهند بود و با بررسی مسائل مرتبط در امر مبارزه با مواد مخدر در کمیتههای این شورا میتوان ابعاد مبارزه با موادمخدر را مورد توجه قرارداد و با توجه به نقش و اهمیتی که کمیته آموزشی و فرهنگی در بحث پیشگیری از اعتیاد دارد لذا انتظار میرود این کمیته فعالیت خود را محدود به شهر و طبقه خاصی از جمعیت نکند بلکه در نقاط روستایی و نیز برای همه اقشار مردم اعم از دانشگاهیان، بازاریان و خانوادههای تحت پوشش برنامههایی داشته باشند.