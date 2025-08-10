رییس انجمن آثار و مفاخر ایران گفت: سایه امتداد جریان شعری حافظ، مولانا و شاعران بزرگ ایران است.

سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج در شهر رشت سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج در شهر رشت سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج در شهر رشت سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج در شهر رشت سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج در شهر رشت سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج در شهر رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رییس انجمن آثار و مفاخر ایران در سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه که عصر امروز در رشت برگزار شد، گفت: سایه شبیه شعرهایش بود و اینگونه است که او در شعرهایش زندگی می‌کند و هرگز نمی‌میرد و سایه تا همیشه با ماست.

محمود شالویی افزود: چه کسی است که شعر ایرانی را بشناسد و از شاعری لذت ببرد، اما هوشنگ ابتهاج را نشناسد، ابتهاج در زندگی ما جاری است مانند شعرهایش که در نسل‌ها می‌چرخد.

هادی حق شناس استاندار گیلان هم در این مراسم با اشاره به مفاخر بسیاری که استان گیلان در سطح کشور و جهان در تمامی زمینه‌ها دارد گفت: استان گیلان مفاخر بسیاری دارد و ما باید این مفاخر را به کودکانمان بشناسانیم تا بدانند که چه پیشینه فرهنگی و اجتماعی بزرگی دارند.

دکتر بلرام شکلا رایزن فرهنگی هندوستان در ایران که مهمان ویزه این مراسم بود، گفت: ابتهاج از شاعران بزرگی است که من بسیاری از شعرهایش را به زبان هندی ترجمه کرده‌ام و عاشق شعر‌های فارسی و شاعران ایرانی هستم.

همزمان با سومین سالگرد درگذشت هوشنگ ابتهاج، امروز انجمن مفاخر گیلان دایر شد. همچنین از «یادمان سایه» که قرار است در سر مزار این شاعر گیلانی ساخته شود رونمایی شد.

هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه شاعر و پژوهشگر ایرانی است که ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت به دنیا آمد و ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ بدرود حیات گفت.