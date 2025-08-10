رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران برای شرکت در نشست APC ۲۰۲۵ و مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا به آستانه پایتخت قزاقستان سفر کرده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک برای شرکت در کنفرانس APC ۲۰۲۵ و نیز مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا عازم آستانه، پایتخت قزاقستان شده است.

پیش از برگزاری این دو نشست، سی و هشتمین نشست هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا با حضور اعضا و به ریاست ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا امروز آغاز شد.

در این نشست آقای کارگری به عنوان مشاور عالی رئیس کمیته پارالمپیک آسیا و جلیل کوهپایه زاده به عنوان رئیس کمیته پزشکی APC نیز حضور دارند.

کنفرانس APC روز‌های ۲۰ و ۲۱ مرداد با دستور جلسه «پشتوانه سازی برای ورزش پارالمپیک آسیا از طریق توانمندسازی جوانان» برگزار می‌شود و از برنامه‌های آن می‌توان به ارائه گزارش کمیته‌های زیرمجموعه پارالمپیک آسیا، سخنرانی با موضوع دوپینگ در ورزش، سخنرانی فدراسیون‌های بین المللی در خصوص توسعه رشته‌های ورزشی در منطقه آسیا و جلسات کارگروه‌های مناطق آسیا اشاره کرد.

مجمع عمومی کمیته پارالمپیک آسیا در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۲ و ۲۳ مرداد با ارائه گزارش دوسالانه همراه با طرح نکات جدید در طرح استراتژیک، قرائت گزارش‌های مالی، طرح پیشنهادهای هیئت اجرایی و نیز اعضای کمیته پارالمپیک آسیا، اهدا جوایز برگزیدگان آسیا، ارائه گزارش در خصوص بازی‌های پیش رو از قبیل بازی‌های پاراآسیایی جوانان، بازی‌های پارالمپیک زمستانی میلان و کورتینا، بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا و بازی‌های پارالمپیک لس آنجلس و نیز سایر رویداد‌های پیش رو در سال‌های آینده، برگزار خواهد شد.