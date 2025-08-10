در نشست نماینده مجلس و مسئولان میلاجرد، بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار برای لوله گذاری آب باغها تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه شورای اداری کمیجان موضوعات مهم مربوط به توسعه شهرستان با حضور نماینده مردم در مجلس بررسی شد.

--------

همزمان با ۱۸ مرداد ماه روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهادت شهید محسن حججی یادواره شهدای مدافع حرم با حضور مردم و جمعی از مسئولین در مسجد صاحب الزمان (عج) محله خلچان تفرش برگزار شد. در این یادواره هاشمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفرش شجاعت و ولایت مداری را مهمترین شاخصه این شهدا دانست.

---------

به همین مناسبت جمعی از مسئولان دلیجان با خانواده شهید مدافع حرم شهید مصطفی حصاری دیدار و ازصبرو ایثارآن‌ها تجلیل کردند.

شهرستان دلیجان ۲۸ شهید مدافع حرم تقدیم حرم آل‌الله کرده که همگی از اتباع ساکن در این شهرستان هستند.

--------

نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس با امام جمعه میلاجرد دیدار و درباره مشکلات این شهر گفت‌و‌گو کردند.

تخصیص بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار برای لوله گذاری آب باغها، ادامه تعریض جاده میلاجرد، خنداب و محمودآباد، جابه جایی چاه‌های کشاورزی بخش شش دانگ، پیگیری مشکلات شهرک صنعتی موضوعاتی بود که در این جلسه درباره آن گفت‌و‌گو کردند.