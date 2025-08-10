جوانان خمینی به رسم هر سال، با برگزاری آیین کهن تعزیه خوانی به ذکر مصیبت‌های اهل‌بیت علیه السلام پرداختند.

در آستانه اربعین قیام عاشورا؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روایت مصیبت امام حسین (ع) و یارانش با زبان هنر گروه‌های هنری شهر خمین جلوه‌های عشق به امام حسین (ع) و یاران ایشان را برای مردم ترسیم می‌کنند.

آئین کهن تعزیه خوانی یکی از شیوه‌های هنری برای ترسیم فضای عاشورا است که هنرمندان از دیر باز تاکنون با اجرای این آیین عشق و ارادت خود را به شهدای کربلا نشان می‌دهند.

در آستانه اربعین حسینی (ع) و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش، جوانان خمینی در هئیت جوانان حضرت علی اکبر با اجرای تغزیه به ذکر مصیبت اهل بیت علیه السلام و شهدای دشت کربلا پرداختند.

مسئول برگزاری مراسم تعزیه خوانی جوانان حضرت علی اکبر گفت: این مراسم هر سال، همزمان با دهه اول صفر در خمین برگزار می‌شود.

حسین فولادی افزود: این مراسم از ساعت ۲۰ آغاز می‌شود که با استقبال خوب همشهریان خمین به همراه بوده است.