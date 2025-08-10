استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز دوران طلایی خراسان جنوبی و خدمت مسئولان به این مردم است، گفت: خراسان جنوبی روی ریل توسعه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در برنامه زنده تلویزیونی گفتمان هفته شبکه خاوران که با موضوع روز خبرنگار به روی آنتن رفت، گفت: خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین هستند.

هاشمی با اشاره به برنامه پرمخاطب گفتمان هفته از شبکه خاوران، گفت:

اعتماد بسیار خوبی در سطح استان توسط صدا و سیما ایجاد شده و اعتقاد داریم با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، فرماندهان خط مقدم جهاد تبیین، خبرنگاران و اصحاب رسانه هستند.

وی گفت: پل ارتباطی مهم بین مسئولان و مردم خبرنگاران هستند و نکات مثبت و منفی را برجسته می‌کنند تا مشکلات را با توجه به اطلاع رسانی اصحاب رسانه پیگیری و برطرف کنیم.

وی از پیگیری های مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در موضوعات مختلف و گزارش‌های تولیدی خبرنگاران صدا و سیمای استان و انعکاس آن در شبکه‌های سراسری قدردانی کرد.

استاندار همچنین به اقدامات انجام شده در استان اشاره کرد و گفت: مهمترین خبر هفته اخیر تفاهم نامه نیروگاه زغال سنگ سوز طبس بود.

وی گفت: براساس گزارش‌ها از ذخایر غنی زغال سنگ غرب آسیا در خراسان جنوبی و در شهرستان طبس واقع شده که مجموعه نیروگاه حرارتی زغال سنگ سوز طبس است که ۱۷ سال تعطیل بوده و اکنون ۲۵ درصد پیشرفت دارد و با مکاتبات انجام شده با رئیس جمهور و مقامات مربوطه طی ۱۴ مرحله مکاتبه و نشست برای این امر انجام شده است.

هاشمی گفت: پیگیری‌های متعددی در این زمینه شده و در روز سه شنبه هفته اخیر تفاهم نامه ۵ جانبه منعقد و عملیات اجرایی به زودی آغاز می‌شود که در دو فاز ۱۳۰۰ مگاوات برق در این نیروگاه تامین و به شبکه ملی متصل و برای ۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

استاندار تاکید کرد: این پروژه با کار جمعی و انسجام مسئولان استان به سرانجام رسیده و این انسجام برای سایر پروژه‌ها نیز ادامه دارد.

وی گفت: در شهرستان قاینات نیز در راستای شعار سال که سرمایه گذاری در تولید است، عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه تولیدات تجهیزات پزشکی در شرق کشور با هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال هم در شهرستان قاینات و هم شهرستان زیرکوه با کمک سرمایه گذار بومی محقق شده است.

وی تاکید کرد: از سرمایه گذاران بومی خراسان جنوبی مستقر در سایر استان‌ها و در پایتخت دعوت می‌کنم که هم اکنون با آماده شدن بستر سرمایه گذاری، در این استان سرمایه گذاری کنند.

استاندار از آماده شدن ۱۲۵ مجوز بی نام و تامین زمین، مجوز‌های آب، برق و سایر مجوز‌ها برای سرمایه گذران هم اکنون در استان خبر داد.

وی همچنین از تخصیص اعتبار برای آبرسانی به ۱۴۷ روستا در استان خبر داد و گفت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر ۴۷۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود که تامین آب و انتقال آب به استان در اولویت است.

هاشمی با تاکید بر اینکه ۱۵ درصد اعتبارات تملک به استان تخصیص می‌یابد و ۸۵ درصد دیگر در وزارت خانه‌ها است گفت: مدیران موکلفند مابقی اعتبار را از وزارت خانه ها پی‌گیری و‌ اخذ کنند.

وی راه آهن را از مطالبات جدی مردم استان و از پروژه‌های اولویت دار استان و پروژه های دولت شهید رئیسی عنوان کرد و گفت: این پروژه تعطیل نخواهد شد و هم اکنون از ۲۳ قطعه طرح راه آهن چابهار به سرخس ۱۴ قطعه در خراسان جنوبی است که در حال اجرا است و اعتبار قابل توجهی جذب شده است.