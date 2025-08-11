مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاکنون، ۳۹۰ هزار قرارداد به ارزش ۱۷۸ همت در بانک مسکن به امضا رسیده و بیش از ۱۳۰ همت آن متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح‌ها پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، در نشست خبری که در حاشیه بازدید میدانی اصحاب رسانه از طرح ۲۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن پردیس و طرح باران ۱ برگزار شد، گفت:طرح ۲۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن پردیس با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، شامل سه بلوک با زیربنای کلی ۳۸ هزار متر مربع، در حال تکمیل شدن هستند.

خبرنگاران از طرح ۱۵۳ واحدی باران ۱ از طرح ‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با زیربنای کلی ۲۶ هزار متر مربع بازدید کردند.

این طرح، که با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان و استفاده از فناوری‌های نوین ساخته می‌شود، تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال تحویل خریداران خواهد شد.

مدیرعامل بنک مسکن در نشست خبری گفت: از ابتدای این طرح تاکنون، ۳۹۰ هزار قرارداد به ارزش ۱۷۸ همت در بانک مسکن به امضا رسیده و بیش از ۱۳۰ همت آن متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح ‌ها پرداخت شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۱۶ هزار واحد مسکونی این طرح به فروش اقساطی رسیده که ۴۴ هزار واحد آن جزو مسکن حمایتی بوده است. همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که بر اساس اولویت ، منابع به پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد تخصیص داده می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به لزوم تسریع در تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی بانک مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۴، آن را زمینه ساز پویایی بانک، ایفای تعهدات و نیز توسعه پایدار در اجرای پروژه‌های ملی حوزه مسکن دانست.

دکتر خورسندیان با تاکید بر اهمیت این افزایش سرمایه، تحقق آن را از دو مسیر امکانپذیر خواند و ادامه داد: بخشی از این مبالغ، از محل واگذاری املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی و ایجاد صندوق املاک و مستغلات و در مسیر دوم نیز با انتشار اوراق مالی و رهنی ضمن تلاش، برنامه‌ریزی و پیگیری محقق خواهد شد.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در منازل مسکونی هم وطنان خبر داد.

سید محسن فاضلیان، عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن، در این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر، ۸۸ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام در کشور باقی مانده که از این تعداد، ۴۰ هزار واحد دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند.