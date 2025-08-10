مدیرکل صداو سیمای استان ایلام با حضور در منزل کرم پیروزه، خبرنگار فقید شهرستان ملکشاهی، یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ناصر بهرام به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار عصر امروز به همراه معاونان خبر، سیما و اداری با حضور در منزل خبرنگار فقید، زنده یاد کرم پیروزه، ضمن قرائت فاتحه و گفت‌و‌گو با خانواده آن مرحوم یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

ناصر بهرام در سخنانی؛ مردم داری، اخلاق مداری و فعالیت جهادی را از ویژگی‌های بارز مرحوم کرم پیروزه دانست و از خدمات ارزشمند وی در انعکاس توانمندی‌های منطقه و پیگیری مطالبات مردم تجلیل کرد.

کرم پیروزه ۴۸ ساله، دارای ۲ فرزند پسر، خبرنگار افتخاری حوزه شهرستان ملکشاهی استان ایلام بود که در تاریخ سی‌ام آبان ماه سال ۱۴۰۳ بر اثر واژگونی خودرو در محور ملکشاهی- ایلام جان باخت.