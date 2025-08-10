برگزاری نخستین نشست هماهنگی بازیهای آیچی ناگویا و لسآنجلس
نخستین نشست هماهنگی کادر سرپرستی بازیهای المپیک لسآنجلس و بازیهای آسیایی آیچی ناگویا امروز با حضور مسئولین کمیته ملی المپیک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در آستانه سه سال مانده به برگزاری بازیهای المپیک لسآنجلس و با توجه به اهمیت برنامهریزی برای کسب حداکثر سهمیه و حضوری قدرتمند در این آوردگاه بزرگ، مسئولین کمیته ملی المپیک اولین نشست هماهنگی و برنامهریزی خود را برگزار کردند.
در این نشست که با حضور محمود خسرویوفا رئیس، مهدی علینژاد دبیر کل، اصغر رحیمی سرپرست کارون اعزامی بازیهای آسیایی آیچی ناگویا، عاطفه اسلامیان مدیر روابط بینالملل، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی و محمود عبداللهی مدیر روابط عمومی کمیته برگزار شد، مهمترین برنامههای پیشروی هر دو کاروان اعزامی به المپیک و بازیهای آسیایی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.
خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر پیگیری هدفمند و دقیق برنامههای هر دو کاروان اعزامی ایران، اظهار داشت: برنامههای اصلی و سیاستگذاری های کلی برای اعزام کاروانهای اعزامی به بحرین و ریاض انجام شده و وارد فاز اجرا شدهایم.
وی ادامه داد: حال باید فعالیتهای ناگویا و لسآنجلس را آغاز کنیم تا از زمان پیشرو حداکثر استفاده را ببریم. مسابقات کسب سهمیه المپیک بزودی آغاز خواهد شد و ما باید هماهنگیهای لازم را با فدراسیونهای المپیکی انجام دهیم.
علینژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک با تاکید بر منظم بودن ستادهای برگزاری بازیهای آسیایی و المپیک، گفت: هر دو ستاد بازیهای آسیایی و المپیک فعالیتهای خود را آغاز کردهاند و در بحث المپیک لسآنجلس شاهدیم که در فاصله ۳ ساله، برنامه دقیق بازیها نیز مشخص شده است.
وی افزود: با اینکه پیشبینی تعداد سهمیهها در برخی رشتههای غیرمدالآور سخت است، اما باید هر چه سریعتر کار را آغاز کنیم تا با تیمی منسجم، آماده اجرای مصوبات ستاد هیئت اجرایی برای حمایت از رشتههای اعزامی باشیم.
رحیمی، سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی آیچی ناگویا گزارشی کامل از فعالیتهای صورت گرفته و برنامههای پیشروی کادر سرپرستی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه زمان خوبی برای اجرای برنامهها در دست داریم، اما با چند چالش بزرگ همانند انتخابات فدراسیونهای المپیکی روبهرو هستیم که امیدوارم برای آن تدبیری اتخاذ گردد تا در تایم مشخص و معین برگزار گردد.
شجیع، اسلامیان و عبداللهی نیز برنامههای مرکز نظارت، امور بینالملل و رسانهای دو کاروان را تشریح کردند که مقرر شد در نشستهای بعدی مورد بررسی و اعلام نظر اعضا قرار گیرد.