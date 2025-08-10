به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به همراه دکتر رحمانی استاندار آذربایجان غربی، مجیدی دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان پیرانشهر روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه از پایانه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر بازدید نمودند.

عتباتی و همراهان با حضور در گمرگ تمرچین نحوه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را بررسی و از گیت‌های ورود و خروج مسافر دیدن کردند و سپس از موکب‌های خدمات رسان به زائران هم بازدید و ضمن خداقوت به ایشان در برخی موکب‌ها با زائران و کارکنان مواکب به گفت‌و‌گو پرداختند.

عتباتی و رحمانی در مواکب اهل سنت پیرانشهر حاضر و مورد استقبال و پذیرایی با آش دوغ محلی مردم شریف و موکب داران شدند.

مسولین قضایی و اجرایی استان همچنین با گذشتن از دروازه عبور زائران از موکب‌های خدمت رسانی اقلیم کردستان در آن طرف درب‌های خروج دیدن کردند.

رئیس کل دادگستری استان در حاشیه این بازدید در گفت‌و‌گو با خبرنگار روابط عمومی دادگستری استان گفت در سایه عنایات الهی و توجهات اهل بیت علیهم السلام هماهنگی و انسجام بی نظیری در بین مسولین اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی ایجاد شده و کار خدمت رسانی به زائران حسینی با نظم و ترتیب خاصی در پایانه مرزی تمرچین در حال انجام است.

عتباتی افزود آنجه که مشاهده شد زوار حضرت سید الشهدا در امنیت و آرامش کامل و با طیب خاطر سفر معنوی خود را از مرز تمرچین شروع می‌کنند و کار‌های پذیرش، کنترل گذرنامه و عبور آنها در سریعترین زمان ممکن و بدون معطلی انجام می‌گیرد.

وی افزود مجموعه قضایی استان و شهرستان هم در کنار دیگر مسولین است و بستر خوبی برای خدمت رسانی به زوار فراهم شده است.

مقام ارشد قضایی استان افزود پایانه مرزی تمرچین یک ویژگی خاص هم دارد و آن اینکه از کشور‌های مختلف مثل ترکیه، آذربایجان، روسیه گرجستان محبین اهل بیت علیهم السلام از این مرز تردد می‌کنند تا در همایش عظیم پیاده روی اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام شرکت کنند.

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان و استاندار آذربایجان غربی به همراه دیگر مسولین همراه، نماز ظهر و عصر را دریکی از مواکب حسینی اقامه کردند.