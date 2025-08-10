روز نخست مسابقات دو و میدانی جوانان پسر قهرمانی کشور با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

دو و میدانی جوانان قهرمانی کشور؛ معرفی برترین‌های روز نخست

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز نخست مسابقات دو و میدانی جوانان پسر قهرمانی کشور یادواره شهدای وطن که به میزبانی استان فارس امروز یکشنبه ۱۹ مرداد در ورزشگاه دانشگاه شیراز آغاز شده بود، با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

این رقابت‌ها با حضور ۲۲۰ دو و میدانی کار رده سنی جوانان امروز و فردا پیگیری می شود.

برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۱۱۰ متر بامانع:

۱- محمد یاسین گل محمدی – همدان – ۱۳.۸۱ ثانیه

۲- بنیامین طهماسبی – فارس – ۱۳.۹۸ ثانیه

۳- امیرمحمد سلیمانی – تهران – ۱۴.۵۶ ثانیه

۱۰۰۰۰ متر پیاده روی:

۱- امیرمحمد عرفانی – همدان – ۴۸:۱۳.۰۰ دقیقه

۲- امیرمحمد زرندی پور – کرمان – ۱:۰۳:۵۲ ساعت

۳- محمدصادق ماندگاری – فارس – ۱:۱۹:۳۰ ساعت

پرتاب چکش:

۱- سهیل آگاهی – گلستان – ۶۲.۰۵ متر

۲- امیر رضا آهنین مرام – ۶۱.۷۱ متر

۳- علی سروری – آذربایجان غربی – ۵۹.۰۴ متر

۱۰۰ متر:

۱- محمدحسن درویشی – هرمزگان – ۱۰.۷۶ ثانیه

۲- محمد رفیعی – فارس – ۱۰.۸۰ ثانیه

۳- فرزین زیرک – زنجان – ۱۰.۸۳ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- مصطفی تبوراک – هرمزگان – ۴۸.۷۴ ثانیه

۲- کیان آقا علی زاده – البرز – ۴۹.۴۰ ثانیه

۳- امیرحسین انتظاری – آذربایجان شرقی – ۴۹.۹۹ ثانیه

پرش ارتفاع:

۱- پارسا شادنیا – بوشهر – ۲.۰۰ متر

۲- علیرضا قلاش – بوشهر – ۱.۹۱ متر

۳- محمد طا‌ها سوری – کرمانشاه – ۱.۸۸ متر

پرش طول:

۱- ابوالفضل قنبری – تهران – ۷.۰۴ متر

۲- جلال دارمی پوران – بوشهر – ۷.۰۰ متر

۳- محمد سبحان کردعلی – یزد – ۶.۸۸ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- هرمزگان (سینا خلتاش، مصطفی تبوراک، محمدطا‌ها رامبهی، محمدحسن درویشی) – ۴۲.۵۱ ثانیه

۲- زنجان (فرزین زیرک، علیرضا حاجی، حسین ارضی رومی، محمدرضا محمدی) – ۴۳.۷۸ ثانیه

۳- تهران (امیرمحمد سلیمانی، بنیامین ماهری، امیرحسین بنایی، ابوالفضل قنبری) – ۴۵.۰۱ ثانیه