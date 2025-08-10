به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جمع اهالی شهر صوفیان که در آیین واگذاری اسناد مالکیت اراضی این منطقه گرد آمده بودند گفت: بر اساس رای تاریخی دیوان عالی کشور یک معضل ۲۰۰ ساله امروز حل می‌شود که این موفقیت نتیجه صبر و بردباری مردم این منطقه است و این اقدام زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت روز افزون منطقه و نواحی صنعتی اطراف آن است.

وی اعتماد مردم به نظام را مهمترین دستاورد رای دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: اگر تاکید رهبر انقلاب اسلامی در سفر تاریخی‌شان به استان نبود و اگر تشکیلات قضایی، معتمدان و مردم منطقه همراهی و همدلی لازم را نداشتند امروز شاهد این اتفاق مبارک نبودیم.

استاندار آذربایجان شرقی حل معضل اراضی منطقه صوفیان را زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه در محدوده شهر و روستا‌های اطراف بویژه نواحی صنعتی پیرامون آن دانست و گفت: این اتفاق از نظر تسهیل امور حقوقی مردم، تسهیل ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری‌ها، توسعه محدوده شهر، ایجاد تعاونی‌ها و اخذ تسهیلات اشتغال و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان نیز موثر خواهد بود.

وی همچنین خواستار استقرار نمایندگی اداره کل ثبت اسناد و املاک در منطقه صوفیان شد تا مردم منطقه برای دریافت اسناد مالکیت خود دچار مشکل نشوند.

سرمست در خصوص مطالبه اهالی صوفیان برای ارتقای این بخش به فرمانداری هم گفت: من قابلیت‌های این بخش را می‌شناسم و به آنها باور دارم اما برای تغییر در تقسیمات کشوری شرایطی لازم است که باید احراز شود و بنده قول می‌دهم که این موضوع را به جد پیگیری کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز در آیین واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی صوفیان با اشاره به رشد و آبادانی بی‌سابقه استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی این پیشرفت‌ها را حاصل نظام اسلامی، رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فداکاری ملت ایران دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با بیان این‌که رشد و آبادانی استان آذربایجان‌شرقی پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است اظهار داشت: انواع خدمات زیربنایی که دولت‌ها در این سال‌ها ارائه داده‌اند همگی مرهون برکت نظام جمهوری اسلامی و دستاورد‌های انقلاب اسلامی است. وی افزود: این مسیر توسعه جز با فداکاری، همراهی و ایستادگی ملت بزرگ ایران و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) میسر نمی‌شد. نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به خدمات دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: هر دولتی در دوره خود گام‌هایی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی برداشته و خدماتی ارائه کرده است که باید قدردان آنها بود. امام جمعه تبریز با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _صهیونیستی علیه کشورمان گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ایثار و جان فشانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و پایمردی شهدای والامقام بار دیگر عزت، اقتدار و جایگاه رفیع ایران اسلامی را در برابر دشمنان تثبیت کرد. حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در ادامه اجرای طرح انتقال آب ارس به شهر‌های مرند، صوفیان و تبریز را پروژه‌ای حیاتی دانست و اظهار داشت: با اجرای این طرح شاهد تقویت منابع آب شرب این مناطق خواهیم بود. از دولت محترم انتظار داریم با شتاب‌بخشیدن به این پروژه هر چه سریع‌تر آثار آن در زندگی مردم نمایان شود. وی با قدردانی از قوه قضائیه و شخص رئیس این قوه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: اهتمام ویژه ایشان به مسئله اراضی صوفیان، مشکلی که سال‌ها در بلاتکلیفی بود امروز به ثمر نشست و مردم صوفیان برای اراضی خود سند مالکیت دریافت کردند.

در این آیین که معاون اول قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان قضایی کشور و استان نیز حضور داشتند سند رسمی مالکیت به صورت نمادین به تعدادی از اهالی بخش صوفیان اعطا شد.