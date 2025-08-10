به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جلسه ستادمرکزخدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی گفت: طرح‌های پیشنهادی به لحاظ شرایط همکاری و مساعدت‌های ضروری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جوادکرمی ؛ یکی از اقدامات مهم جلب مشارکت مردم و سرمایه گذاران را راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری دانست افزود:باید تمام قد ازسرمایه گذاران و واحد‌های تولیدی حاضر دراستان حمایت وصیانت کنیم.

او گفت:برای جلب وجذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی وسرمایه‌های خرد مردمی باید اعتماد مردم راجلب کنیم، زیرا اگر مردم اعتماد پیدا کنند به سمت سرمایه گذاری جذب می‌شوند.

در این جلسه جزییات مربوط به ۱۸ طرح سرمایه گذاری در جلسه خدمات سرمایه گذاری استانداری مورد بررسی قرار گرفت.







