شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج سریع کیش با قهرمانی کارن امینی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج سریع کیش با حضور شطرنج‌بازان کیش و دیگر شهر‌ها برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۷ دور پیگیری شد و در پایان کارن امینی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

آرتین خداجو در جایگاه دوم ایستاد و محمدجواد مطهری مقام سوم را کسب کرد.

رحیم عبادی عنوان چهارم را به دست آورد.

در بخش بانوان، باران زمانیان به عنوان برترین معرفی شد.

بنیامین بازیان در رده سنی زیر ۱۴ سال و کیان پویانفر در رده سنی زیر ۱۲ سال عنوان برتر را از آن خود کردند.

رضایی انصاری سرداوری این رقابت‌ها را بر عهده داشت.