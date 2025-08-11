پخش زنده
مسئول انجمن سینمای جوانان مراغه گفت: در آستانه اربعین سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) نمایشگاه عکس گروهی با عنوان قافله عشق در مراغه برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن توفیق افزود: در این نمایشگاه ۳۲ قطعه عکس از ۳۲ هنرمند به صورت رنگی و سیاه و سفید با مضامین آیینها و سنتهای عزاداری ماه محرم به نمایش درآمده است.
وی اضافه کرد: هریک از این عکسهای روایتگر گوشههایی از عشق و علاقه مردم مراغه به سالار و سرور شهیدان حضرت اباعبدالله حسین(علیه السلام) است.
توفیق گفت: عکسهای این نمایشگاه نشان از حفظ آیینهای سنتی در عزاداریهای محرم و صفر در این شهر است.
این نمایشگاه همزمان با اربعین امام حسین(علیه السلام) ۲۳ مرداد در نگارخانه استاد اکبر نیکخو هر روز عصر برای بازدید علاقه مندان برپا است.