به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن توفیق افزود: در این نمایشگاه ۳۲ قطعه عکس از ۳۲ هنرمند به صورت رنگی و سیاه و سفید با مضامین آیین‌ها و سنت‌های عزاداری ماه محرم به نمایش درآمده است.

وی اضافه کرد: هریک از این عکس‌های روایتگر گوشه‌هایی از عشق و علاقه مردم مراغه به سالار و سرور شهیدان حضرت اباعبدالله حسین(علیه السلام) است.

توفیق گفت: عکس‌های این نمایشگاه نشان از حفظ آیین‌های سنتی در عزاداری‌های محرم و صفر در این شهر است.

این نمایشگاه همزمان با اربعین امام حسین(علیه السلام) ۲۳ مرداد در نگارخانه استاد اکبر نیکخو هر روز عصر برای بازدید علاقه مندان برپا است.